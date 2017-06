Para wil de opslag van rondhout gaan reguleren. (Foto: BIC Para)





De openbare wegen waar de opslagplaatsen van rondhout liggen, worden kapot gereden door trucks die de houtblokken aan-en afvoeren. Omwonenden ondervinden geluidshinder, terwijl de banden van de vrachtwagens ook veel blubber meenemen bij het betreden van de openbare weg wat zorgt voor vervuilde wegen. De bermen worden ook gebruikt om de lading op de truck vast te binden met kettingen. Voorts dienen de bermen als parkeerlaan voor de trucks in afwachting op hun beurt. Behalve aan de bermen, wordt er ook schade toegebracht aan de waterleidingbuizen en ander materiaal van nutsbedrijven, omschrijft dc Jurel de infrastructurele schade die wordt aangericht.Hij heeft alle exploitanten van rondhout opslagplaatsen opgeroepen om de Hinderwet vergunning aan te vragen. Volgens deze wet tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van een inrichting, welk gevaar, schade of hinder veroorzaken, is het verboden om zonder vergunning van de dc te opereren. Dc Jurel wil orde brengen in deze sector en doet met deze oproep de eerste stap.Hij zal binnenkort vergaderen met de districtsraad, de wegenautoriteiten, het directoraat Bosbouw en de economische diensten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht om tot een gedegen oplossingsmodel te komen voor dit probleem met de opslagplaatsen van rondhout. Volgens de dc loopt dit probleem uit de hand.In een onderzoeksrapport van het directoraat Bosbouw staat dat het doel van de opslagplaatsen is om rondhout dat verschillende bestemmingen heeft, op te slaan voor een korte of langere periode, om daarna verder te vervoeren via de openbare afvoerwegen voor de lokale als exportmarkt. De opslagplaatsen hebben de juridische status van eigendom, erfpacht of grondhuur.