Minister Eugene van der San





De minister zei op de persconferentie dat zijn collega van Defensie, Ronni Benschop, heeft aangegeven in De Nationale Assemblee dat er een voorstel is om de Militaire Politie in te zetten voor criminaliteitsbestrijding. Het gaat om het herinvoeren van de algemene opsporingsbevoegdheid. "Geen enkele pg gaat mij daar tegen kunnen houden, want in de Kringen zat hij ook zijn verhaal te vertellen", zei Van der San. Hij vroeg zich af of de pg in het programma kan zitten en zaken van het land en van het ministerie daar kan bespreken. "Alsof je in een tribunaal zit en allerlei verhalen daar kan vertellen".Kamperveen merkt op dat verschillende autoriteiten sinds jaar en dag hun visie geven in. "Ik ril bij het horen van het woord 'tribunaal' uit de mond van de minister van Justitie en Politie. "Dan krijg ik een andere associatie," voert Kamperveen aan. Hij hoopt niet dat autoriteiten zich geïntimideerd voelen door de uitlatingen van de bewindvoerder op Justitie en Politie. Kamperveen voert aan dat mensen die een weerwoord willen over iets dat in het programma is besproken, altijd de ruimte krijgen in andere nieuws- en actualiteitenprogramma op de zender.Van der San zei dat in het programmahet scenario voortgezet werd door de VHP'er Ori. "De man begint de minister te bespreken met een huichelachtige inleiding en mijn broer zit erbij," stelde Van der San. Ook Pigot kreeg een sneer. Hij moet het volk vertellen waarom hij moest bedanken als minister van Onderwijs. Van der San zei dat hij erbij stond toen Pigot de Bond van Leraren op zijn knieën vroeg om steun, zodat hij niet zou worden bedankt als minister. Zijn broer Armand zou om politieke redenen niet durven de naam van de minister van Juspol te zuiveren, terwijl hij erbij zit. "Ik vraag mezelf soms af of ik nog een broer heb. Ik bedoel het niet in biologische zin."