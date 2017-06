De chauffeur van Fany's taxi wijst op de kogelinslagen op zijn voertuig.





Taxichauffeur Jeetin Hemraj heeft de schrik van zijn leven gehad toe hij een vrouw die belde voor een taxirit moest afzetten. Hij reed met zijn klant langs de weg voorbij de plaats waar er padie kaft wordt verbrand. Op gegeven moment merkte hij dat hij werd gevolgd door een witgelakte Toyota Ractis. Hemraj verminderde zijn vaart en het ander voertuig reed even naast zijn voertuig.Vervolgens zag hij drie mannen met vuistvuurwapens en een automatisch geweer uitstappen. De chauffeur die dacht dat het criminelen waren, gaf plankgas, waarop er een auto werd doorzeefd met kogels. Op het voertuig zijn niet minder dan 17 kogelinslagen. Hemraj heeft zijn voertuig gereden naar politiepost Corantijnpolder. Hij heeft zijn verhaal gedaan en aangifte gedaan van het incident. De politie heeft ook de klant die in de auto bij de taxichauffeur zat, gehoord.De politie heeft na de aangifte opgemerkt dat het penitentiaire ambtenaren zijn die hebben geschoten. Ze zijn op zoek naar een ontvluchte gedetineerde. Shierali Nasserali, manager van Fany’s, is verbolgen. Hij zegt dat dit niet zo zal worden gelaten, “mensen konden zijn gedood.” De chauffeur heeft een trauma overgehouden na het voorval, “wie bekommert zich om hem,” vraagt Nasserali. Chauffeur Hemraj wil nu geen nachtdiensten meer doen. Nasserali zegt dat de directeur van Hazard heeft gezegd dat er een onderzoek komt naar het incident. Ook de gewestelijke politiecommandant Oedit stelt dat er een onderzoek volgt naar mogelijk overmatig wapengeweld.