In het arbeidsconflict binnen het Diakonessenhuis wordt gesteld dat het SZF een wanbetaler is dat zijn financiële verplichtingen tegenover deze ziekeninstelling niet nakomt. Het SZF zijn hier met verbazing kennis van genomen te hebben. De zorgbieder aan ruim 80% van de verzekerdenpopulatie in Suriname, zegt het SZF zich bewust te van zijn van verantwoordelijkheid tegenover de verzekerden en de dienstverleners. De dienstverleners die tijdig en correct hun claims indienen, worden dan ook maandelijks tijdig uitbetaald. De afgelopen twee jaar heeft de organisatie als gevolg van een goede samenwerking en afstemming met het ministerie van Financiën maandelijks gemiddeld tussen 35 en 37 miljoen Surinaamse dollars uitbetaald aan ziekenhuizen, specialisten, artsen, apotheken en andere dienstverleners.Het SZF is de afgelopen twee jaar altijd in de positie geweest aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, waardoor de continuering van de diensten in de gezondheidszorg voor de verzekerden steeds gegarandeerd waren. Met alle ziekenhuizen vindt er maandelijks een afrekening plaats, juist om ervoor te zorgen dat de salarissen van het personeel op tijd kunnen worden uitbetaald.