De standenlijst van de Hoofdklasse van de SVB met punten van TOK.





West United en Santos hebben uit 16 wedstrijden elk 31 punten, maar West United heeft een beter doelsaldo. De tweede wedstrijd zou de inhaalwedstrijd zijn tussen TOK en Acoconut. TOK verscheen maar met zeven spelers, waardoor de wedstrijd werd afgelast. Door dit tweede verzuim moet de ploeg in feite geroyeerd worden uit de competitie. Als de SVB besluit TOK te royeren uit de competitie, zullen de ploegen die in de 2e ronde van deze club hebben gewonnen, hun drie punten moeten inleveren. Dit gaat ten koste van de ploegen die niet hebben gewonnen van TOK. Voor degenen die gelijk hebben gespeeld tegen TOK betekent dat 1 verliespunt.Als dat het geval is zullen Santos en West United terug vallen van 31 naar 28 punten, terwijl Slee jr. van 28 naar 27 punten gaat. Zonder het royement van TOK is het verschil bij Slee Jr en Santos, drie punten terwijl als deze club niet mee meedoet, het verschil 1 punt zal zijn. Papatam en Acoconut blijven stationair met hun competitiepunten.Edgar van Genderen