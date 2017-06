Op 11 juni kruist de koploper Leo Victor, de degens met landskampioen Inter Moengo Tapoe. Beide ploegen hebben hun duel in de 20e speelronde evenals de nummer 3 op de ranglijst WBC, gewonnen. Leo Victor komt op 49 competitiepunten, gevolgd door IMT met 46 competitiepunten en WBC met 44.Inter Moengo Tapoe komt op de laatste speeldag van deze competitie uit tegen Leo Victor. Inter mag zich geen fout permitteren. Winst betekent dat volgens het competitiereglement er een beslissende wedstrijd volgt. Leo Victor heeft bij een gelijkspel voldoende om het kampioenschap te veroveren. Bij verlies van Inter moet de ploeg uit Moengo slechts duimen dat WBC haar laatste partij verliest van Jong Rambaan om zo nog kans te maken op het semikampioenschap. Bij een gelijkspel van Inter en winst van WBC komen beide ploegen op een gelijk aantal competitiepunten te staan.WBC blijft met een 3-1 overwinning op Transvaal, zondagavond in het André Kampeerveen Stadion, nog in de race voor het semikampioenschap. Bij rust stonden de ploegen nog op gelijke hoogte: 1-1. Het werd een wedstrijd waarbij WBC de agressor was. Transvaal had de regie slechts in de eerste twintig minuten in handen, maar faalde telkens.Een foute pass bij de uitverdediging van Transvaal werd resoluut afgestraft door WBC. Miguel Slagveer kwam alleen tegenover de doelman en tikte zo 1-0 binnen. Kort hierna kwam Transvaal sterk terug. Ivenzo Comvalius trok voor vanuit rechts, waarbij de bal bij Debolha Akoela terechtkwam. Pas bij zijn tweede inzet kon de bal even over de doellijn. Scheidsrechter Johannes Dolaini registreerde de gelijkmaker: 1-1De tweede helft was enkele minuten oud toen Guno Kwasie met een loeier, buiten de 16 meter, de doelman Alexandre Deoliveira van Transvaal verraste: 2-1. Het spel van Transvaal zakte naar gelang de eindminuten verder weg. En dan diep in de laatste minuut van de strijd was het Gregory Richters die aan alle illusies van Transvaal een einde maakte. Hij nam de bal op links op 50 meters afstand rechtstreeks richting het doel. Met een kapbeweging was het gedaan en werd De Oliveira wederom verslagen: 3-1.Landskampioen Inter Moengo Tapoe heeft ook duidelijk laten merken dat zij voor prolongatie gaat. Zaterdagavond werd de Politie Voetbal Vereniging aan een kant gezet met 3-1. De ruststand in deze ontmoeting die in het Franklin Essed Stadion werd gespeeld, was 1-0.Inter Moengo Tapoe liet duidelijk merken dat zij de meerdere was in deze ontmoeting. Desondanks vlotte het niet in de aanval en zat het spel van Inter op gegeven moment vast. PVV kon geen dankbaar gebruik hiervan maken doordat de verdediging van Inter wel waterdicht was. Het was Giovanni Waal die pas na 30 minuten spelen de stand uit evenwicht haalde. Met een strakke volley uit een voorzet op rechts bracht hij het net aan het schudden: 1-0.In het eerste kwartier van de tweede helft legde Inter de basis voor de overwinning. Gregory Pokie trapte via de benen van een verdediger de 2-0 binnen. Kort hierna had doelman Rinaldo Sweedo geen antwoord op een keiharde bal van Stefano Rijssel.PVV leek toen al verslagen. Doelman Obrendo Huiswoud kon een goede trap van Asish Anrudh niet onder controle houden. Zo pakte PVV ook een graantje mee, echter was de volle buit voor Inter: 3-1Nishaan 42 - Botopasie 1-3Inter Moengo Tapoe- PVV 3-3Voorwaarts- SNL uitgesteldLeo Victor- Notch 1-0Robinhood Jong Rambaan 5-2Transvaal - WBC 1-3