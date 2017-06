Hildenberg heeft als minister van Financiën veel betekend voor Suriname. Niet alleen door zijn inhoudelijk inzicht en ervaring, maar ook door zijn manier van zakelijk optreden, beklemtoont de VHP. Als minister van Financiën heeft hij een bijdrage van onschatbare waarde geleverd aan Suriname, door zijn buitengewone inzet. Hij was een rots in de monetaire branding."Het was van de heer Hildenberg bekend dat hij heel zuinig omging met staatsmiddelen. Tijdens de Frontregeringen was de heer Hildenberg, samen met wijlen governor André Telting, een rots in de monetaire branding.Nadat onze economie in de periode 1987-1991 en 1996-2000 ontwricht en de financiële situatie uitzichtloos was, trokken zij samen met de overige ministers van de Frontregering, Suriname uit het diepe dal. Het zal de heer Hildenberg pijn hebben gedaan om te zien hoe deze regering de herstelde economie, weer te gronde heeft gericht," stelt de VHP. De partij leeft intens mee met de familie en de NPS en condoleert de familie, de nabestaanden en Suriname met dit grote verlies.