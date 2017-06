De jongeren met hun certificaat na een intensieve cursus van drie dagen in Grun Dyari.





De jongeren, onder wie ook veel scholieren, hebben tools aangereikt gekregen om met het geleerde geld te verdienen. Lieuw zegt dat de cursisten in staat zijn onder andere een tafel volgens de etiquette te dekken, wijn en andere dranken te schenken. Zij hebben tafelmanieren geleerd. De cursisten hebben kennis van zaken en weten welk bestek waar hoort, waar het glas moet staan en ook hoe zij de tafel moeten afruimen. Zij hebben het geleerde ook gelijk in praktijk gebracht door bij de afsluiting verschillende tafels te bedienen.Rusland is tevreden over de kennis die de cursisten hebben opgedaan. 104 personen hebben deelgenomen aan de cursus. De NPS heeft als filosofie om mensen zo zelfstandig mogelijk te maken, waardoor zij de handen uit de mouwen kunnen steken. De coördinatie van deze activiteit lag bij de stichting Uma Opo Wroko De Fu Du.