Tien dagen van de heilige maand Ramadan gaan voorbij, waarin in het bijzonder moslims zich beijveren om de glorie en zegeningen van God zoveel als mogelijk te verwerven. Ze maken zich dienstbaarder aan de medemens en de samenleving door bijzondere aandacht te besteden aan hun noden en behoeften, een voordeel op zich.Volgens de geschriften van de Islam heeft het vasten veel voordelen. De vraag rijst of het vasten ook voordelen heeft voor het lichaam, bekeken vanuit het medisch perspectief. In de Heilige Qor’aan hoofdstuk 2 vers 184 staat vermeld: O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Het bereiken van vroomheid is het ultieme doel van het vasten waaruit alle andere goedheden voortspruiten en helpt aan de ordening en inrichting van de maatschappij. Een van de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met Hem), Hazrat Abu Hurairah genaamd, vertelde dat de profeet eens zei: "Een van de dingen ter reiniging is het geven van zakaat (armenbelasting) en een zakaat om het lichaam te reinigen is het vasten. Als we de inhoud van deze overlevering gaan toepassen op ons lichaam dan blijkt dat het vasten een zakaat is voor het lichaam. Door het vasten in de Ramadan wordt de lichamelijke toestand van de mens steeds beter. Door het vasten wordt de mens fitter en absoluut niet ziek of ongezond. In de tussenperiode van de twee maaltijden krijgen de hormonen de kans het best te functioneren. Evenzo wordt het branderig en hongerig gevoel minder. Daarom heeft profeet Mohammed (vrede zij met Hem) overweldigend gezegd:, hetgeen betekent: vast, dan zal je gezond worden.In Israël is er eens een onderzoek verricht hoe het vasten reageert op het menselijke lichaam. Het doel van dat onderzoek was om te bewijzen dat het Islamitische vasten de fysieke toestand verslechtert. Er werd teamwerk verricht door verschillende mensen te laten vasten om zodoende tot een resultaat te komen. Een ander doel van het onderzoek was om te bewijzen dat de vastende tegen de tijd van het ontvasten - vanwege de grote speling tussen het vasten en het ontvasten - enorme honger zou hebben, als gevolg waarvan hij gelijk veel eet. Uiteindelijk waren de onderzoekers genoodzaakt als resultaat bekend te maken dat na het vasten de mens niet ziek wordt maar juist fitter en dat alle stelsels zoals de spijsverteringsstelsels, zenuwstelsels, cholesterolgehalte etc. worden genormaliseerd.In een overlevering zegt de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met Hem) dat de agressie en wraakgevoelens van degene die in de hitte met geduld en liefde vast, beheersbaar worden. In de Ramadan moet een moslim zijn verlangens, behoeften en agressie onder controle houden en het verrichten van goede daden continueren. Wanneer een mens zijn slechte gedachten, wraakgevoelens etc. kan onderdrukken en zichzelf onder controle kan houden, is dat dan ook een vorm van geduld. Dit is de betekenis van deze overlevering. Het vasten onderdrukt agressie en boosheid waardoor de mens genormaliseerd in een vredig toestand verkeert.Daarom heeft de Almachtige in hoofdstuk 2 vers 185 van de Heilige Qor’aan vermeld:, wat betekent: het vasten is goed voor u. Hoe meer men zich concentreert, zal hij merken dat het vasten heel veel voordelen bevat. Verder staat in het zelfde vers vermeld:, wat betekent: …indien u het beseft, m.a.w. indien jullie zouden weten hoeveel voordelen het vasten bezat, zouden jullie zeker vasten.Omtrent de medische en fysieke voordelen van het vasten publiceerde Dr. Tariq Mahmood van Pakistan in 1998 een magazinevanuit Lahore-Pakistan. Daarin heeft hij de ervaringen van verschillende mensen over het vasten beschreven. Hij schreef dat hij eens naar Frankrijk reisde alwaar een moslimvriend hem vertelde dat ter plaatse een groep Joden bezig waren te vasten om te zien welke voordelen het vasten heeft. Na het vasten maakten ze publiekelijk bekend dat ze het vasten heel voordelig voor hun gezondheid hebben ervaren.Evenzo schreef hij verder dat Dr. Luther, een specialist van de Cambridge University, een patiënt de hele dag heeft laten vasten. Vervolgens nam hij wat monsters uit zijn maag en onderwierp deze aan laboratorium onderzoek. In die monsters ontdekte hij als resultaat dat de cellen die ziekten veroorzaakten bijzonder waren geminimaliseerd. Als gevolg daarvan kondigde hij aan dat het vasten een garantie is om verlost te worden van lichamelijke ziekten, in het bijzonder die van de maag.Over Sigmund Freud schrijft hij dat ook hij het vasten en hongerig blijven accepteerde. Hij zei dat door het vasten de hersen- en zenuwziekten verdwijnen en het lichaam van de vastende kracht ontwikkelt om allerlei spanningen en druk van buiten uit te kunnen verdragen. Wanneer eenmaal deze kracht is ontwikkeld, heeft hij dan noch mentale noch fysieke problemen.Een bekende pater uit Nederland, Olf Gaahl, heeft over zijn ervaringen omtrent het vasten als volgt vermeld: "Ik spoorde mijn geestelijke volgelingen aan om maandelijks 3 dagen te vasten. Door deze methode van vasten ben ik mentaal als fysiek gezonder geworden. Mijn patiënten vragen mij om hun genezingsmethoden te vertellen. Ik heb tot regel gemaakt om uit hun midden de patiënten die ongeneeslijk ziek zijn niet slechts 3 dagen te laten vasten, doch een hele maand. Ik heb diabeten, hartpatiënten en maagpatiënten regelmatig een maand laten vasten. Als resultaat merkte ik dat de toestand van de diabeten herstelde en hun suikergehalte raakte onder controle. Bij de hartpatiënten werden ongerustheid en versnelde ademhaling minder en de ziekten bij de maagpatiënten namen bewonderenswaardig af".Het lichaam heeft voeding nodig om kracht en energie te ontwikkelen welke door verbranding van koolhydraten wordt verkregen. De energie die door deze verbranding wordt ontwikkeld, daarvan wordt een deel gebruikt door het lichaam zelf en dat ander deel wordt opgeslagen in de lever. Evenzo controleert insuline, die in het bloed van de mens wordt aangetroffen, de suikergehalte. Wanneer iemand vast, wordt vanwege tekort aan voeding, gebruik gemaakt van de insuline uit het bloed en het opgeslagen gedeelte van de energie in de lever. Zo vindt er compensatie plaats. Dit doet de mens ook afslanken. Volledige vasten van een dag vermindert of stilt de honger volledig en vermindert het gewicht in een hoge snelheid.In 1975 heeft Allancot in zijn boek, de nadruk gelegd dat het vasten volledig rust geeft aan het spijsverteringskanaal en het zenuwstelsel en brengt het lichamelijke metabolisme tot een aanvaardbaar niveau. Dr. Soliman van de University Hospital Jordan heeft in 1984 een onderzoek verricht bij 42 mannen en 26 vrouwen in de leeftijdscategorie van 15-24 (mannen) en 16-28 (vrouwen). Hij noteerde hun gewicht, cholesterol- en suikergehalte in de urine. Dit onderzoek deed hij vóór de Ramadan. Na de Ramadan, toen hij dezelfde groep weer onderzocht, constateerde hij dat er sprake was van behoorlijk gewichtsverlies en de gehaltes van cholesterol en suiker waren genormaliseerd.Dat het vasten in alle Goddelijk geopenbaarde religiën voorkomt wordt steeds begrijpelijker, daar het vasten voor de mens grote voordelen heeft. Duidelijk genoeg waarom het vasten tot een der bevelen van God behoort.