Het 23e Open Scholieren Zangcontest was zaterdagavond druk bezocht.





Het nummer paste bij Fattoe. Voor hem heeft het daadwerkelijk ‘geregend’… geen bloemen, maar confetti. Ashna Chotkan (Adek) zong zich met(Het hart bonst, hoe zal ik je het vertellen) naar de tweede plaats, terwijl Viraisha Sookhlall (Mulo Mathoora) met( Ik heb mijn hart al verpand) de derde plaats opeiste. Met het nummer(Jou en mijn liefde zijn voor eeuwig) legde Swetha Oemraw (Natin) beslag op de vierde plek. De laatste in de top vijf is Jeya Panchoe (Mulo Mathoora) met de vertolking van(Weledele heer, loop wat rustiger).De jury onder leiding van ICC-zangdocent Mohammed Nizam had een moeilijke taak, omdat de deelnemers duidelijk talent hebben. Shailendra Madarie, Deepak Gangadin, Conchita Berggraaf, Sjeshie Ramkhelawan en assistent Flavia Mak, waren de andere juryleden. Shammie Kushial, de organisator van dit event, vertelt aan Starnieuws dat 88 personen zich hadden opgegeven. Uiteindelijk kwamen 25 door de selectie. “De kwaliteit van de deelnemers wordt steeds beter en durven zij ook om moeilijkere nummers te zingen.”Aan het 23e Open Scholieren Zangcontest hebben zeventien dames en acht heren deelgenomen. Vier van de meisjes zitten ook in de top 5. “Het doel van mij is om kunst en cultuur onder de Hindostaanse scholieren te bevorderen. Ook is dit een platform waar talenten ontdekt kunnen worden”, legt S.S. Promotions- organisator uit.De jongeren waren goed opgekomen om hun favoriet en schoolgenoot aan te vuren. Een oudere vrouw zit een beetje ongemakkelijk in de houten stoel. Ze kijkt aandachtig en geeft steeds haar commentaar. “Nou sommigen hebben de mooie klassieke liederen wel verkracht, hoor. Maar ja, ze zijn nog aan het leren.” Een jongen is zijn nicht die deelneemt komen ondersteunen. “Hey, zodra ze op het podium is, moeten jullie echt applaudisseren, hoor! Het is mijn nicht en het gaat ook om mijn school”, probeert hij de toeschouwers mee te krijgen. Zijn nicht valt niet in de prijzen.Een echtpaar van middelbare leeftijd zit naast elkaar. De man maakt steeds financiële berekeningen. Zijn keel schrapend zegt hij: “Nou, die organisator heeft goed geboerd. We moeten nu naar een langdradig toneelstuk kijken, terwijl hij bezig is zijn geld te tellen. Ik snap niet waarom het zangcontest zo lang moet duren. Het gaat om scholieren en ik erger mij wel aan deze jonge mensen die zo overal staan te flirten.” Zijn vrouw, gekleed in een rode jurk, probeert hem te sussen: “Jaan ( Mijn leven), doe sportief. Waar kan je nu een hele avond een show bijwonen met zoveel attracties voor maar SRD30? Laat die man maar zijn geld tellen, hoor! Kijk, maar naar de show van Atif Aslam en Sanam. De kaarten zijn allemaal ruim boven de SRD 150. Ach, ja, aan het moreel verval kan je niets doen. Geniet noh, jaan!”Wanita Ramnath