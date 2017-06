Een deel van 23 cursisten luistert naar de voorzitter van de zwembond, Maikel Klein.







In Nickerie hebben 23 personen zich opgegeven voor de opleiding tot zwemonderwijzer. Alle cursisten hebben de zwemtesten die zaterdag zijn afgenomen, goed doorstaan.De opleiding tot zwemonderwijzer begint op 7 juli in het rijstdistrict. Voor een groot deel van de vakken zijn Nickeriaanse docenten belast, het ander deel zullen docenten uit Paramaribo de cursisten bijbrengen. Het is de eerste keer dat deze opleiding wordt gedraaid in Nickerie.De opleiding duurt zes maanden. De zwemvereniging ‘The Whales’, NTC, Sportzaken Nickerie en de Surinaamse Zwembond, hebben zich sterk gemaakt om deze cursus in het westelijk district te verzorgen.