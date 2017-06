Achtergelaten bussen op de London Bridge na de aanval zaterdag. (Foto's: Reuters)





In een telefonische gesprek met de Britse premier, Theresa May, heeft Macron gezegd dat Frankrijk “meer dan ooit aan de kant van Groot-Brittannië was.” Aan de andere zijde stelt de Australische premier, Malcolm Turnbull, dat zijn 'gebeden en absolute solidariteit' bij de Britten waren. Bij de aanval zijn er twee onder de slachtoffers. Van één is bekend dat hij in het ziekenhuis ligt, terwijl de autoriteiten bezig zijn de status van de tweede te achterhalen.Macron was één van de eerste wereldleiders die heeft gereageerd op de gebeurtenissen. "In het licht van deze nieuwe tragedie is Frankrijk meer dan ooit aan de kant van Groot-Brittannië. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun geliefden." Frankrijk "zal het terrorisme met al zijn kracht, samen met het Verenigd Koninkrijk en alle betrokken landen, bestrijden", zei hij.Het presidentieel paleis heeft de aanval van Londen beschreven als een "nieuwe afschuwelijke, lafhartige aanval op onze vrije samenlevingen". In de afgelopen maanden is Frankrijk het doelwit van meerdere aanvallen geweest. De jongste was de dodelijke schietpartij op het Champs-Elysees enkele dagen voor de presidentsverkiezingen en een machete-aanval buiten het Louvre Museum. De lichten op de Eiffeltoren in Parijs worden vanavond in een gebaar van solidariteit uitgeschakeld.Premier May heeft vandaag gevraagd om een krachtige reactie op het islamistisch extremisme. Op de London Bridge zijn drie aanvallers in een bus ingereden op de voetgangers en anderen in de buurt neergeschoten.De Metropolitaanse Politie van Londen heeft 12 mensen in het Barking-district van Oost-Londen gearresteerd in verband met de aanval. De invallen in de wijk gaan door. De aanval komt vijf dagen voor de parlementsverkiezingen in Verenigd Koninkrijk. Het is de derde aanslag in minder dan drie maanden. Premier May zegt dat de stemming zoals gepland donderdag voortgaat.“Het is tijd om te zeggen dat genoeg is,” zegt de conservatieve leider in een televisietoespraak buiten haar kantoor in Downing Street, waar vlaggen halfstok hangen. “We kunnen niet en mogen niet doen alsof dingen kunnen doorgaan zoals ze zijn”, stelt May. Ze roept om een uitgebreid strategie tegen terrorisme die langere gevangenisstraffen zou moeten omvatten voor sommige misdrijven en nieuwe regels voor cyberspace.Minder dan twee weken geleden, werden 22 kinderen en volwassenen gedood bij een zelfmoordbom op een concert van de Amerikaanse zanger Ariana Grande in Manchester in Noord-Engeland. In maart kwamen bij een soortgelijk aanslag als zaterdag, vijf mensen om het leven nadat een man had ingereden op voetgangers op de Westminster Bridge in het centrum van Londen. De aanval heeft ook een politieagent doodgestoken.Amerikaanse, Europese en Commonwealth-leiders hebben de aanslag in het Verenigd Koninkrijk ook veroordeeld. De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft een steunbetuiging getweet aan het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft ook controverse aangewakkerd, nadat hij de Amerikaanse rechtbanken heeft opgeroepen om zijn reisverbod op bezoekers uit zes overwegend moslimlanden te handhaven. Trump heeft de burgemeester van London ook bekritiseerd.De Duitse bondskanselier, Angela Merkel, zegt in een verklaring (in het Duits): "Vandaag zijn we over grenzen heen vertegenwoordigd in verschrikking en rouw, maar ook in vastberadenheid. Voor Duitsland, ik herhaal dat we in de strijd tegen alle vormen van terrorisme resoluut aan de kant van Groot-Brittannië zijn."Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Spanje heeft gezegd dat het “deelt in de pijn van de familieleden van de slachtoffers die in deze lafhartige aanvallen zijn overleden". De president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei dat hij de laatste incidenten "met horror" heeft gevolgd. "Gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers en hun families. Blijf alsjeblieft veilig."De Russische president, Vladimir Putin, "verstuurt zijn diepste medeleven met de Britten en veroordeelt de terroristische daad die enkele uren geleden in Londen gebeurde", citeert de Russische media zijn woordvoerder Dmitry Peskov. In een telegram aan de Britse premier, heeft Putin gesteld dat gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van terrorisme "een wederzijds antwoord moeten zijn", aldus een verklaring van Kremlin.In het Vaticaan heeft paus Francis volgelingen aangemoedigd om te bidden voor de slachtoffers en hun families.