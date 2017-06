Het afval uit Botopasi in

Boven Suriname wordt afgevoerd. Dit wordt in Paramaribo verder verwerkt.





De school van Botopasi was de eerste die volledig mee wilde werken aan dit milieuproject. De eerste megazakken met verzamelde plastic flessen en foambakken is verzameld in dit dorp langs de Surinamerivier. Lindie Aboikoni, initiatiefnemer van dit project, noemt het een mijlpaal dat vrijdag de eerste stap is gezet voor het schoonhouden van het Boven Suriname gebied.Met de vrijwillige medewerking van leerkrachten van Botopasi en bootsman Louwtje met zijnwerden de zakken met ingezameld vuil van Botopasi naar Atjoni vervoerd. Het afval is opgeslagen in het depot van de stichting Liembo Liembo die samen met Support Recycling Suriname zorg zal dragen voor het vervoer naar de stad en verdere verwerking van het afval.‘We hebben hiermee laten zien dat onze aanpak werkt en dat je met samenwerking daadwerkelijk iets kunt bereiken. De kinderen hebben het vuil ingezameld, met de hulp van Louwtje is het ons gelukt om het afval af te voeren en door de samenwerking met Liembo Liembo en SuReSur zijn we verzekerd van een goed vervolgtraject," zegt Aboikoni. Andere stichtingen als SORTS van Loes Trustfull en UTGS hebben dit project ook sterk ondersteund. Aboikoni is trots op deze prestatie van de bewoners van het Boven Suriname gebied.