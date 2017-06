Minister Eugène van der San





De VHP stelde in het bericht dat in de afgelopen periode de bevolking geconfronteerd wordt met een aantal liquidaties, drugstransporten, roofovervallen, vooral door jongeren en ontvoeringen van jonge meisjes. Zelfs hoogbejaarden worden niet ontzien door de criminelen. De criminaliteit ontwricht en ondermijnt de samenleving.De regering zegt volgens de VHP al lange tijd dat criminaliteitsbeheersing een speerpunt is van het kabinetsbeleid. "Echter, de gewone burger merkt er niets van. Veel woorden, weinig daden van de regering c.q. de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San. De gemeenschap blijft zitten met de immateriële gevolgen, zoals gevoelens van angst en onveiligheid groeien."Als de minister van Justitie en Politie niet eens in staat is de knelpunten en vraagstukken van het Korps Politie Suriname op te lossen, zal hij ook niet in staat zijn de zware criminaliteit aan te pakken, vraagt de VHP zich af. "Een ding staat onomstotelijk vast, het beleid van de minister met betrekking tot de criminaliteit deugt niet. Het beleid geeft criminelen vrij-spel en de burgers zijn daarmee vogelvrij verklaard", meent de VHP.