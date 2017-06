Zware beveiliging bij de London Bridge. (Foto: Getty Images)





Drie mannen die in het busje waren, zijn doodgeschoten, deelde de politie mee tijdens een persconferentie. De Britse politie denkt alle aanvallers uitgeschakeld zijn. Zij werden doodgeschoten op Borough Market. De London Bridge blijft de hele nacht gesloten, terwijl de bewaking is opgevoerd.Ooggetuigen hebben volgens Britse en internationale media aangegeven de aanvallers lange messen bij zich hadden, waarmee zij de mensen aanvielen. De bus waarmee de aanval gepleegd werd, is in beslag genomen en wordt nader onderzocht. De politie heeft ooggetuigen opgeroepen om beeldmateriaal te delen.Het ligt nog vers in het geheugen dat op 22 mei in Manchester, Engeland, 22 mensen gedood en meer dan honderd gewond raakten bij een zelfmoordaanslag tijdens een concert van popartiest Ariana Grande. Premier Theresa May heeft haar afschuw uitgesproken over de aanslagen. Zij houdt een spoedbijeenkomst vandaag met de veiligheidsautoriteiten, meldt de BBC.