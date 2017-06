Het thema heeft tot doel burgers wereldwijd aan te sporen om meer buitenshuis te gaan om van de natuur te genieten en de schoonheid ervan te ervaren. Een oproep die in het bijzonder aan bewoners van een land als Suriname, dat bekend staat als het groenste land ter wereld, welbesteed is. Wij kunnen als geen ander de boodschap over het behoud van de natuur en bescherming van de aarde verkondigen, staat in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut.Wereld Milieu Dag is in 1972 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit gebeurde in het kader van de opening van de United Nations Conference on the Human Environment te Stockholm, Zweden. Het doel van deze dag is de milieubewustwording onder mensen en naties te bevorderen en acties te stimuleren die bijdragen aan de bescherming van het milieu. Elk jaar wordt een nieuw thema bedacht door de United Nations Environment Programme. Daarnaast wordt een lidland gekozen waarin specifieke activiteiten of projecten met betrekking tot het gekozen thema worden ontplooid. Dit jaar is het de beurt aan Canada.Op en/of rond WMD worden doorgaans verschillende activiteiten ontplooid. In Suriname variëren deze activiteiten van schoonmaakacties in buurten, wandellopen, milieubeurzen en het planten van bomen tot het bestrijden van misdaad tegen wilde dieren. Het doel van deze activiteiten is de samenleving bewust(er) maken over het belang van milieubescherming.In lijn met het thema voor dit jaar ‘Connecting People to Nature’, wordt aan de gemeenschap geadviseerd om:• de natuurlijke begroeiing (gras, bomen) langs waterwegen (rivieren, kanalen, goten) te onderhouden in plaats van deze te verwijderen. Dit om te voorkomen dat de waterwegen dicht slibben;• geen afval te dumpen op straat of langs de bermen, omdat dit afval terechtkomt in de waterwegen en bij regentijd het afwateringssysteem verstopt met als gevolg wateroverlast;• vaker een natuurrijk gebied of recreatieoord te bezoeken en maximaal te genieten van de natuur, zonder het te belasten of aan te tasten.