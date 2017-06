Rappa (Robby Parabirsing) signeert boeken in boekhandel Vaco. (Foto's: Leroy Troon)





Hoewel jongeren in de computertijdperk toegang hebben tot onbeperkte hoeveelheid materiaal, weten zij toch heel weinig. "Vroeger moesten wij naar de bibliotheek om in een encyclopedie te bladeren om aan informatie te komen. Nu is deze vrij toegankelijk toch weten studenten heel weinig over zaken die ze zouden moeten weten," verbaast Rappa zich. Hij is blij met de gedrukte boeken die mensen in de hand kunnen houden. Met de digitalisering wordt muziek bijvoorbeeld zo gekopieerd en doorverkocht. "Bij een boek is het direct te zien dat het om een kopie gaat."Hoewel het moeilijk is voor schrijvers en uitgevers om een boek op de markt te brengen, wordt er toch veel creativiteit aan de dag gelegd om productie te leveren. Rappa vindt het jammer dat er geen literatuurfonds is. Veel van Surinames geschiedenis is niet vastgelegd. Uit zo'n fonds kunnen deskundigen aan het werk gezet worden om onderzoek te doen en de geschiedenis van diverse onderwerpen vast te leggen. "Maar de regering heeft geen belangstelling voor literatuur. Mensen die zich ermee bezighouden worden ontslagen, terwijl boeven en bandieten naar voren worden geschoven en alle aandacht krijgen." Rappa geeft de moed niet op en blijft doorgaan met schrijven en produceren, "want dat is ons wapen".De vijf nieuwe uitgaven zijnRappa heeft zijn lezing waarin onthullende historische informatie is gepresenteerd als boekje uitgebracht.van de hand van John Elskamp. De beschikbare bladmuziek voor bazuinblazers (koper en riet) is voor zangkoren bestemd. Organist Elskamp heeft deze aangepast voor blaasinstrumenten.. Rappa voorziet chronologisch opgebouwd korte berichten uit deze periode van kritische commentaren. De vierde publicatie is de gedichtenbundelvan dichter S.S. Koemar. De tweede verzamelbundel van Carlo Jadnanansing met tachtig leerrijke artikelenis gericht op een breed lezerspubliek en op juridisch studenten.