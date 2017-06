Hildenberg was in alle drie kabinetten-Venetiaan minister van Financiën. Hij maakte deel uit van de regering in de periode 1992-1996, 2000-2005 en 2005-2010. Als minister van Financiën was Hildenberg ook spaarzaam met woorden. Hierdoor kreeg hij de naam van 'Willem de Zwijger'.Naast een zuinige minister van Financiën, was Hildenberg een sportman. Hij heeft diverse malen meegedaan aan de Vierdaagse in Nijmegen, Nederland. Het is Hildenberg samen met governor André Telting (nu wijlen) van de Centrale Bank van Suriname gelukt om Suriname uit een economisch dal te halen en te houden.