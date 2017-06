Cristiano Ronaldo heeft vanavond een aantal records aan flarden geschoten. (Foto: Reuters)





Het is Casemiro die van afstand zijn tweede doelpunt in de Champions League en tegelijk ook het tweede doelpunt in de CL-finale in de 60e minuut binnenschiet. Een afgeslagen bal komt voor de voeten van Casemiro die niet aarzelt en meteen uithaalt. De bal wijkt nog af op de hakken Khedira. Drie minuten later schiet Ronaldo het derde doelpunt voor de Madrilenen achter Buffon, 3-1.Met nog een half uur te gaan, is de hoop van Juventus voor een Europese titel in meer dan 20 jaar vervlogen. Marco Asensio die in de 81e minuut in de plaats komt van Isco, doet nog zout op de wonde in de 89e minuut. Het is Marcelo die wat dolt op de linkerflank met zijn belager, terwijl de Braziliaanse linksachter ook nog prima het overzicht bewaart. Asensio hoeft de bal alleen maar in de hoek te drukken. Juventus krijgt in deze finale meer goals tegen zich dan in de gehele CL- campagne.Het is de 12de CL-titel voor Real Madrid en de tweede met coach Zinedine Zidane.