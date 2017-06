De politie van Paradise kreeg een melding van een aanrijding aan de Fredericistraat en deed de plek aan voor onderzoek.De aanrijding in Nickerie vond plaats aan de Fredericistraat tussen een personenauto en een bromfiets. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de 53-jarige R. L. over de Fredericiweg reed, richting Nieuw Nickerie, terwijl de bromfietser in tegengestelde richting ging. De autobestuurder moet op een gegeven moment op de andere rijhelft zijn beland met als gevolg een frontale botsing met de bromfietser. Derwish liet ter plaatse het leven. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.R.L. die onder invloed van alcohol heeft deelgenomen aan het verkeer is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na zijn ontnuchtering is hij voorgeleid. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek ingesloten, meldt de politie Public Relations.