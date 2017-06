Buffon krijgt nachtmerries van Cristiano Ronaldo, die hem voor de zesde keer in een Champion League wedstrijd weet te verschalken. (Foto: Reuters)





Ronaldo heeft in de 19e minuut wat ruimte en geeft breed mee tot bij Dani Carvajal. De Portugees krijgt de bal ook terug van zijn rechtsachter en met de binnenkant van zijn rechter verschalkt hij Gianluigi Buffon in de verste hoek. Het antwoord van Juventus volgt zeven minuten later.Spits Mario Mandzukic controleert de bal op de borst met de rug naar het doel, maar dat belet de Kroaat niet om met een geweldige omhaal uit te pakken waar Keylor Navas geen verhaal tegen heeft, 1-1. Juventus is op zoek naar zijn eerste Europese titel sinds 1996, terwijl Real Madrid houder is van 11 CL-titels. De Madrilenen proberen de titel voor de tweede keer op rij te winnen. Het is een club nog nooit gelukt om twee keer op rij de CL (voorheen Europa Cup 1) te winnen.Vorig jaar heeft Real Madrid stadsgenoot Atletico Madrid na penalty’s de titel onthouden. Het was Cristiano Ronaldo die de beslissende penalty nam. Real Madrid heeft ook de meeste doelpunten in de Champions League (499). Juventus is houder van de Italiaanse landstitel, terwijl Real Madrid houder is van de Spaanse landstitel.Het is de eerste CL-finale die wordt gespeeld in een stadion met gesloten dak. Het Millennium Stadion is uitverkocht met 74.500 toeschouwers.