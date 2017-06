Twee personen zijn omgekomen door een aanrijding vanochtend te Meerzorg, in het district Commewijne. De 43-jarige autobestuurder Vidjai Tilakdarie en de 44-jarige Anita Calder zijn ter plaatse overleden. De mede-inzittende Cyriel K. (56) is per ambulance vervoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Volgens het voorlopige onderzoek reed de personenauto vanuit Tamanredjo over de Oost-Westverbindingweg richting Meerzorg, terwijl het andere voertuig in tegengestelde richting reed. Ter hoogte van kilometer 10, nabij plantage Bittenberg, moet de bestuurder Tilakdharie van zijn rijhelft zijn geraakt en frontaal in botsing zijn gekomen met het voertuig op de andere rijhelft. Tilakdharie raakte bekneld in het voertuig en moest de brandweer aan te pas komen.Met het overlijden van de twee verkeersslachtoffers stijgt de barometer landelijk van 26 naar 28, meldt de politie Public Relations.