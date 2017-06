Waarnemend hoofd van de Forensische Opsporing, Carl Cederboom, tijdens een persconferentie.





Tijdens een persconferentie vandaag heeft waarnemend hoofd van de Forensische Opsporing, Carl Cederboom, aangegeven dat er geen sprake is van liquidatie aan de Poseidonstraat. Dit blijkt uit het sporenonderzoek en ook het tactische onderzoek.Cederboom merkt op dat de familie altijd twijfelt als er geen afscheidsbrief wordt achtergelaten. De politie heeft naast sporen, technisch en tactisch onderzoek ook gebruik gemaakt van mededelingen op Facebook. Hierdoor heeft het eindresultaat wat langer op zich laten wachten. De harde schijf van de camera in de Kwikstraat is aangetroffen door de politie. Sherlana Chatta heeft deze zelf op het vuilnisrek geplaatst. Uit camerabeelden, ook in de omgeving, blijkt dat niemand in de woning is geweest. Er zijn nog enkele zaken die vraagtekens oproepen. De politie zal nog met een definitieve eindconclusie komen, laat Cederboom optekenen.De politiefunctionaris geeft detailinformatie over wat zich voltrokken heeft aan de Poseidonstraat. Ivy Hirasing zat aan het stuur (rechts). Er moet een woordenwisseling zijn ontstaan, waarna Fong Tin Joen de vrouw aan de linkerkant door het hoofd heeft geschoten. Er is een uitschot aan de rechterkant. Het projectiel is tegen het dak aangekomen en is in de bovenste deurspijl gaan vastzitten. "Vervolgens heeft de schutter het wapen naar zichzelf gekeerd en heeft zichzelf van rechts uit in het hoofd geschoten". De uitschot is links. De kogel is door het linkerportier naar buiten terechtgekomen. Het wapen moet bij het verlenen van eerste hulp zijn verplaatst, waardoor mensen tot andere conclusies zijn gekomen. Voor 99,99 procent gaat het hier om moord en zelfmoord, concludeert de Forensische Opsporing.