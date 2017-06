Politieambtenaren van Surveillance Paramaribo hebben Fabian M. (39) aangehouden. De man heeft een politieagent in zijn onderarm gebeten. Hij liep ook letsels op tussen zijn duim en wijsvinger en schrammetjes aan het lichaam.Fabian M. die venter is, had een aantal sloffen sigaretten bij zich. Steeds als hij de politie zag, maakte hij zich uit de voeten. Op een bepaald moment werd hij door de politie aangehouden. Tijdens het gesprek met de wetsdienaren, ging hij tekeer en verzette zich.De politieman was genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen om de agressieve venter tot andere gedachten te brengen. Het gelukte hem over te brengen naar het politiebureau. de sigaretten zijn in beslag genomen.Na overleg met het Openbaar Ministerie is Fabian M. opgenomen in de sterkte van het cellenhuis, meldt de politie Public Relations.