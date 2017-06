Leden van Pertjajah Luhur helpen een handje om de pakketten klaar te maken voor de moskeeën.





PL'ers hebben een bijdrage geleverd, in de vorm van geld of levensmiddelen en arbeidskracht. Onder het toeziend oog van voorzitter Paul Somohardjo zijn de pakketten ingeladen voor distributie naar de diverse moskeeën, verspreid over de verschillende districten.Het streven is er op gericht om landelijk ongeveer 250 moskeeën te voorzien. “De saamhorigheid onder de partijgenoten is bijzonder goed. De gotong-royong-gedachte is er. Niet alleen als partij is bijgedragen, PL-ers hebben zelf ook een halve, een hele of meerdere pakketten geschonken. Het is goed om mee te maken dat we leden hebben die bereid zijn om ons in deze te helpen”, zegt een dankbare Somohardjo.De politicus benadrukt dat de partij elk jaar weer tijdens de vastenmaand haar ondersteuning biedt aan de moskeeën, om de vastenperiode prettiger te doen verlopen. Ondanks de sterk gestegen prijzen is het toch gelukt een redelijk goed pakket samen te stellen. “Uien was vroeger SRD 12,50 een zak, maar kost nu SRD 85. Ook de andere levensmiddelen zijn vijf tot zes maal zo duur geworden. Maar we roeien met de riemen die we hebben”, zegt Somohardjo, die er trots op is dat de groene bananen afkomstig zijn uit de eigen aanplant van de partij.Het inzamelen van fondsen voor de ramadanpakketten gaat door. De volgende week komen de partijleden opnieuw bij elkaar om de resterende moskeeën te voorzien. Nickerie neemt een bijzondere plek in: de structuren van de PL hebben - mede met behulp van welwillende donoren - de moskeeën aldaar helemaal zelf van een levensmiddelenpakket kunnen voorzien. Vandaag gaat Somohardjo aan het hoofd van een partijdelegatie naar het westen om de distributie van de pakketten in Nickerie en Coronie volledig af te ronden.De PL heeft jaren terug het initiatief genomen tot het ondersteunen van moskeeën tijdens de ramadan, in de vorm van levensmiddelenpakketten. De partij zet deze traditie vanwege haar sociaal karakter voort.