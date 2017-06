Het raam van waaruit de onverlaten de ruimte van de kluis van de Esther Stichting zijn binnengegaan.





Onverlaten hebben de kluis van de Esther Stichting opengebroken en waardevolle stukken en een bedrag meegenomen. Medewerkers van de Esther stichting hebben de inbraak vanmorgen ontdekt. Vermoed wordt dat de daders het gebouw donderdagmiddag op vrijdagochtend hebben betreden.De kluis is groot en moeilijk weg te dragen. De inbrekers hebben het dievenijzer geforceerd om in de directieruimte, waar de kluis is, te gaan. De ruimte en de kluis zijn overhoop gehaald. De politie is bezig met het onderzoek. Ruim een jaar geleden is er ook zo’n SRD. 30.000 gestolen bij de Esther Stichting aan de Emile Bouterselaan.Ook de A.L. Waaldijkschool is eerder deze week aangedaan door dieven. De kluis van de school met waardevolle papieren en geld zijn weggedragen. In beide gevallen zijn er nog geen aanhoudingen gepleegd of verdachten in beeld gebracht.