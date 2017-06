De politicoloog Hans Breeveld heeft in zijn artikel met een verwijzing naar een formulering van August Boldewijn dat politiek in Suriname stoelendans rond het eigen belang is, onder meer geïndiceerd dat er een andere manier van politiekvoering in Suriname gewenst is.Ik heb Cynthia Mcleod, een cultuurdraagster, naar wie zeker mag worden geluisterd in een radioprogramma horen zeggen dat de democratie in Suriname heeft gefaald. Zij vervolgde met haar opvatting die erop neerkomt dat in de plaats van het democratisch bestel dat ons politiek bestuurlijk systeem beheerst, wij zouden moeten gaan naar een model waarbij de leiding van het bestuur van het land in handen wordt gesteld van bekwame eerbare burgers die belangeloos voor enige tijd orde op zaken moeten stellen. (Kennelijk was de ruimte voor haar gesprek te beperkt om aan te geven wat er daarna moet gebeuren.)De scheef gegroeide bestuurlijke en politieke praktijken mogen niet worden vertaald als mislukking van het systeem. Het zoeken naar een strategie om de mensen, gemeenschappen, tot aparte landen ontwikkeld, ordelijk in stand te kunnen houden heeft een lange geschiedenis.De wijze waarop de wereldgemeenschap zich vanuit het grijze verleden tot onze tijd heeft ontwikkeld en de keuze die daarbij op het gebied van de staatsleer is gedaan voor de vorming van wat vandaag de moderne staat betekent, laat ons zien dat het democratisch politiek bestuurlijk systeem de beste, dan wel de minst slechte manier is om een land te besturen.In ons land kunnen we nog een hele tijd discussiëren of we een Parlementair of Presidentieel systeem hebben. Het publieke debat over dit onderwerp in het college nr. 1 waar het zou moeten plaatsvinden, heeft daar nooit behoorlijk plaatsgevonden. Zo laat ik dat terzijde. Toch moet worden gesteld dat bij iedere beoordeling van het openbaar bestuur in onze democratische rechtstaat, zonder een degelijke beschouwing van de dictatoriale militaire interventie en de gevolgen voor de ontwikkeling van ons bestel, de conclusie niets anders zal zijn dan een speculatieve illusie.Het is niet de democratie die heeft gefaald. Het is de wanordelijke wijze waarop de overheid de werkzaamheden verricht in het kader van de verwezenlijking van het staatsdoel, welke leidt tot een ernstige verstoring.Dat ons Staatsbestel is gebaseerd op de leer van de Trias Politica blijkt uit de Grondwet. In Suriname is het evenwicht binnen de Trias Politica verstoord. In de moderne democratische rechtsstaat is de bekende checks en balances er ook om de minderheden de gelegenheid te geven, op verschillende momenten in het besluitvormingsproces tegen macht te geven.De pers mag niet worden onderschat als correctie instrument voor de instandhouding van de rechtsstaat. Het volksprotest als correctie instrument mag niet onvermeld blijven.Dit bekend 'scheiding der machten'-verhaal legt voor de democratische rechtsstaat de basis, waarin een integere bestuursvoering kan plaatsvinden. Maar de verschillende deelgebieden van het staatsbestuur worden in principe ingevuld door organen.Deze organen zijn altijd personen of colleges van personen. En de integriteit van deze personen is ter discussie bij hun handelen als functionaris of bestuurder. Een verstoring tussen de regering en rechter wordt aangegeven door de inhoud van de resolutie van de President dd. 29 juni 2016 no. 568 (inh. bevelen in verband met de Staatsveiligheid). Het feit dat wordt geconstateerd dat het parlement de regering onvoldoende kritisch begeleid, geeft een verstoring van het evenwicht tussen deze twee lichamen. Ook de perikelen rond de Terugroepwet leiden tot verstoring van het evenwicht tussen rechter en wetgever.Wij doen er goed aan de democratie te ondersteunen en in ons geval de zwakke schakels in de cyclus van verkiezingen goed op de weegschaal te plaatsen. Daadwerkelijke educatie, niet door verwijzing maar door uitvoering is het belangrijkste middel.De bestuurders mogen op verschillende gebieden een puinhoop ervan hebben gemaakt, maar ik geef een grote plus aan het besluit om de assembleevergaderingen via de televisie naar ons te brengen. De vertoning kan er toe bijdragen dat het bepalen van de keuze bij de verkiezingen ten gunste van de democratie wordt beïnvloed.