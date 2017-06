Het mandaat van het Mediation Team rond de opzegging van het vertrouwen van in de korpsleiding door het bestuur van de SPB, verliep op 31 mei. Het team onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch heeft de minister meegedeeld dat er nog meer tijd nodig is om een advies uit te brengen. Het Mediation Team heeft met diverse personen en instanties gesproken, maar is nog niet zover om een advies uit te brengen.Nadat het Mediation Team een advies heeft uitgebracht aan minister Eugene van der San van Justitie en Politie, zal hij rapporteren aan president Desi Bouterse. De minister merkte in De Nationale Assemblee op dat een beslissing alleen maar op basis van de wet en het Politie Handvest kan worden genomen. Na het advies van het Mediation Team en alle zaken waarvan hij kennis draagt, zal de minister een afweging moeten maken om tot een beslissing te komen. Hij zal een voorstel doen aan het bevoegd gezag, de president."Mijn afweging zal de president definitief moeten honoreren of niet. Ik ga ervan uit dat als ik een correcte afweging heb gemaakt, dat ik niet verwacht dat het niet gehonoreerd zal worden, anders ben ik niet geschikt voor die job," stelde Van der San.