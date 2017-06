Het Telecommunicatiebedrijf zegt dat, ondanks de inflatie, de afgelopen 11 maanden geen tariefswijzigingen zijn doorgevoerd. Dit om zijn klanten tegemoet te komen. Voor een verantwoorde bedrijfsvoering moeten de inkomsten en kosten in evenwicht zijn. Daarom zullen de tarieven worden aangepast. Nadere informatie over de nieuwe tarieven wordt spoedig bekendgemaakt, belooft Telesur.De tarieven voor de vaste breedbandverbinding, particulier én zakelijk waren voor de laatste keer in augustus vorig jaar verhoogd. De vaste breedbandtarieven waren niet langer kostendekkend, deelde het bedrijf toen mee.