Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)





Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) wilde weten 'of de geschenkpakketten' voor SRD 50 verkocht zullen worden. Zij vroeg hoe deze gedistribueerd zullen worden, waar ze ingekocht zijn, wie in aanmerking komen voor een pakket, waar er betaald moet worden. De minister merkte op dat het niet om geschenkpakketten gaat aangezien deze niet gedistribueerd worden op verjaardagen van burgers en ook niet rond kerst.Het ministerie heeft een aanbesteding gehouden en gegadigden hebben inschrijfformulieren opgehaald. Twee importeurs hebben ingeschreven. De pakketten zijn aan hen gegund. Deze zijn bestemd voor de meest hulpbehoevende mensen in de samenleving. Er is een formulier ontwikkeld waarmee de mensen zich kunnen registreren op de wijkkantoren en districtscommissariaten. De minister heeft een onderhoud hierover gehad met districtscommissarissen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling.Assembleelid Mathoera is niet tevreden met de beantwoording van de vragen. Zij blijft erbij dat verkoop van pakketten een bron van corruptie is. Er is niet duidelijk aangegeven hoeveel budget is uitgetrokken voor de pakketten, zegt de volksvertegenwoordiger desgevraagd aan Starnieuws. Dit gaat om een ondersteuning aan groepen in de samenleving, die in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen. "Helaas heeft de minister niet aangegeven wie onder kwetsbare groep valt. Dit betekent het dat iedereen die zich registreert in aanmerking komt voor een pakket met een sociaal tarief. En als dit het geval is, dan is het niet correct. Schaarse middelen moeten besteed worden aan mensen die het nodig hebben. Er is totaal geen inzicht verschaft over hoeveel pakketten reeds verkocht zijn en in welke gebieden," merkt Mathoera op.Een ernstig zorgpunt is ook het cash betalen voor de pakketten. In Wanica worden pakketten verkocht voor SRD 60 en in Saramacca voor SRD 80. Niet is aangeven hoe de controle op verkoop, ontvangst van gelden en terugstorting in staatskas plaatsvinden. Dit kan een bron van corruptie en gesjoemel zijn, indachtig de sportpakketten die gestolen waren. "Ik ben voorstander van volledige transparantie en verantwoording van overheidsgeld. Ik zou daarom voorstellen om daarvoor in aanmerking komende personen een financiële tegemoetkoming te geven, zoals het in veel landen gebeurt. Dit systeem maakt dat de regering het verwijt kan krijgen dat ze politieke loyaliteit aan het kopen is."