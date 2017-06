Fly Allways startte de vliegoperaties in januari 2016. (Archieffoto)





Het toestel vertrekt van Zanderij om 10.00 uur en komt om 11.40 uur aan in Willemstad. De vlucht terug is gepland om 16.00 uur lokale tijd en komt op Zanderij aan om 20.40 uur. Curaçao is de eerste route waar Fly Allways haar service zal aanbieden. Wel zijn er nog andere bestemmingen in studie en in ontwikkeling.Mensen die vroeg boeken, kunnen een retourticket voor US$ 509 bemachtigen. Naarmate er voor een vluchtdag meerdere stoelen verkocht zijn, gaan de prijzen telkens iets omhoog. Daarom is het wereldwijd zo, dat bij stoelen op lijndiensten de 'vroeg-boekers' altijd de voordeligste stoelen/tickets hebben, benadrukt Fly Allways.Met de Curaçao Tourist Board en de Stichting Toerisme Suriname is een samenwerking aangegaan voor het promoten van beide bestemmingen, waarbij Fly Allways mee investeert door de kosten voor tickets op zich te nemen voor onder andere vertegenwoordigers van media en reisbureaus. De inaugurele vlucht vindt plaats op 25 juni.