Personeelsleden van het St.Vincentius Ziekenhuis hebben een prikactie gevoerd vanmorgen. Zij willen ook koopkrachtversterking. (Foto: Raoul Lith)





De bond is teleurgesteld in de mededeling van vicepresident Ashwin Adhin in De Nationale Assemblee dat private ziekenhuizen zelf moeten opdraaien voor de koopkrachtversterking. De directies van Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis hebben de regering uitgelegd dat zij niet in staat zijn de koopkrachtversterking op te hoesten. De ziekeninstellingen moeten goedkeuring hebben van de regering om ligdagtarieven te kunnen verhogen. Zij kunnen hun hoofd nauwelijks boven water houden omdat de kosten toenemen, zonder dat de inkomsten verhoogd kunnen worden.Melcherts voert aan dat in alle ziekenhuizen hetzelfde werk gedaan wordt. Bij cao-onderhandelingen wordt de trend van de overheidsziekenhuizen gevolgd. "Als ik brood ga kopen, dat ook verhoogd is, houdt men geen rekening mee dat ik voor een particulier ziekenhuis werk. Ik moet ook de verhoogde kosten betalen," illustreert Melcherts de situatie.De bondsvertegenwoordiger benadrukt dat de ziekenhuizen zich moeten houden aan alle richtlijnen van Volksgezondheid. Dit geldt ook voor de opleidingen en de tarieven. In het geval van koopkrachtversterking verwijst de regering naar de leiding van het ziekenhuis. Melcherts merkt op dat wanneer overheidsfunctionarissen in het ziekenhuis komen voor behandeling, zij niet stellen dat het om een particuliere instelling gaat. De werknemers wachten de bijeenkomst met de ziekenhuisbonden af om verdere acties te ondernemen. Vandaag is er wel voor gezorgd dat het ziekenhuis niet lamgelegd is.