De politie heeft de wapens voor bezichtiging gezet.





De wapens, waaronder 45 stuks AK-47 geweren, zijn gevonden op de vrachtterminal in de internationale luchthaven Galeao van Rio de Janeiro. De politie zegt dat er vier mensen zijn gearresteerd.Het is een van de grootste inbeslagname van dergelijke wapens in de Braziliaanse geschiedenis, melden de lokale media. De autoriteiten hebben de wapens aan een onderzoek onderworpen en door een röntgenbeeld kwamen de verpakte wapens in de containers van zwembadverwarmingssystemen in zicht.Aangenomen wordt dat de wapens in Brazilië voor maximaal US$ 1,5 miljoen zouden worden verkocht. De Braziliaanse krant Globo rapporteert dat detectives een exporteur in Miami onderzoeken, maar heeft deze niet geïdentificeerd.Veiligheidsdiensten in Brazilië worstelen om te voorkomen dat zware automatische wapens in handen vallen van drugsbendes en militiegroepen die armere gebieden van grote steden beheersen.