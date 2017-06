De vorige maand zijn de aandelenmarkten in Brazilië gekelderd, maar met de toename van het BBP is er goed nieuws. (Foto: Getty Images)





Een recordoogst van sojabonen, één van de belangrijkste exportproducten van Brazilië, heeft de economie een boost gegeven. Maar analisten waarschuwen dat Brazilië in de nabije toekomst terug kan vallen in de recessie.Volgens officiële cijfers die eerder deze week zijn gepubliceerd is een record van 14 miljoen mensen werkloos. Onzekerheid over de toekomst van president Michel Temer heeft ook de markten klappen toegebracht.Vorige maand zijn de aandelenmarkten gedaald nadat een opgenomen gesprek was gelekt, waarin de president de betaling van steekpenningen aan een gevangen politieke man leek te bespreken. Temer heeft de beschuldigingen ontkend en zegt dat de band is "gemanipuleerd", maar de roep tot zijn aantreden blijft steeds luider klinken.Het zich voortslepend corruptieschandaal heeft ook de door Temer geplande economische hervormingen in woelig water gebracht. De president wil de bezuinigingshervormingen doordrukken in het Congres om de fiscale discipline te herstellen, maar zijn plannen stuiten tegen straatprotesten.Er is in het bijzonder een sterke tegenstand tegen zijn voorstel om het pensioenstelsel te herzien en de pensioenleeftijd te verhogen tot 62 jaar voor vrouwen en 65 voor mannen. Het plan heeft de eerste algemene staking in twee decennia in Brazilië aangewakkerd.De aankondiging van de groei van het BBP zal naar verwachting de kansen van de president om te blijven aanzitten, vergroten en zijn hervormingen door te drukken.