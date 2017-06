President Donald Trump kondigt de terugtrekking van de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs aan. (Foto: Reuters)





Tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar had hij al aangekondigd dat hij de stap zou doen om de olie-en kolenindustrie van zijn land te helpen. Tegenstanders zeggen dat de terugtrekking uit het akkoord een uitsluiting is van het Amerikaanse leiderschap van een belangrijke globale uitdaging.De overeenkomst van Parijs verplicht de VS en 187 andere landen om de stijgende wereldwijde temperaturen "ver onder" 2 °C boven de pre-industriële niveaus te houden en "nog meer te beperken" tot 1,5 °C. Alleen Syrië en Nicaragua hebben zich niet verbonden aan de deal.Sprekend in de Rose Garden van het Witte Huis, heeft Trump de overeenkomst van Parijs gekenmerkt als een akkoord dat tot doel heeft de VS te remmen, benadelen en te verarmen. Met het akkoord verliest de VS volgens Trump US$ 3 triljoen van zijn BBP en 6,5 miljoen banen. Hij heeft opgemerkt dat concurrerende economieën zoals China en India gunstiger zijn behandeld.“Om mijn plicht te kunnen vervullen aan het land en zijn inwoners, zal de VS zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs, maar beginnen met de onderhandelingen om opnieuw toe te treden tot het akkoord of tot een volledig nieuw akkoord dat de belangen van de Amerikaanse burgers beschermt," sprak Trump.De speech bevat verschillende retorische uitingen die herinneren aan zijn campagnespeeches. "We willen niet dat andere leiders en andere landen ons meer uitlachen - en dat zullen ze niet", zei hij. "Ik ben verkozen om de burgers van Pittsburgh te vertegenwoordigen, en niet Parijs. Ik beloofde dat ik uit een overeenkomst zou stappen of opnieuw onderhandelen over elke overeenkomst die de belangen van Amerika niet dient. Over veel handelsovereenkomsten zal binnenkort opnieuw worden onderhandeld."Analisten zeggen dat de Amerikaanse terugtrekking uit de overeenkomst van Parijs het moeilijker maakt voor de wereld om de doelen te bereiken die het voor zich in de overeenkomst van Parijs heeft vastgesteld.De VS draagt ongeveer 15% bij aan de wereldwijde CO2 uitstoot, maar het is ook een belangrijke bron van financiën en technologie voor ontwikkelingslanden in hun streven om de stijgende temperaturen te bestrijden. Trump heeft geen tijdschema gegeven voor de terugtrekking van de VS, maar bronnen van het Witte Huis hadden eerder voorgesteld dat het tot vier jaar kan duren.De voorganger van Trump, Barack Obama, die het Parijs Akkoord was overeengekomen, heeft de aankondiging onmiddellijk bekritiseerd. Hij heeft de regering Trump beschuldigd van “ontkennen van de toekomst.” De leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië hebben in een gezamenlijke verklaring een heronderhandeling van de overeenkomst afgewezen."We beschouwen het momentum dat in december 2015 in Parijs is bereikt, onomkeerbaar en we zijn ervan overtuigd dat de overeenkomst van Parijs niet heronderhandeld kan worden, aangezien het een vitaal instrument is voor onze planeet, samenlevingen en economieën", luidt de verklaring.Canada was "diep teleurgesteld" door de beslissing van president Trump, heeft de minister van milieu, Catherine McKenna, aan verslaggevers verteld. Ook de Britse premier, Theresa May, heeft haar teleurstelling geuit en heeft in een telefoongesprek met Trump meegedeeld dat de overeenkomst de "welvaart en veiligheid van toekomstige generaties beschermt".Leiders van de Scandinavische landen - Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en IJsland – hebben het besluit ook veroordeeld. Een woordvoerder van de Verenigde Naties zei dat het een "grote teleurstelling was voor de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de mondiale veiligheid te bevorderen".Kleine eilandstaten waarvan het bestaan wordt bedreigd door het stijgen van de zeespiegel, hebben ook kritiek geleverd op het besluit van Trump. De president van de Marshall-eilanden, Hilda Heine, zei dat het "zeer zorgelijk was voor degenen onder ons die op de frontlinie van klimaatverandering leven".