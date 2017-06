Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. (

Het ministerie stimuleert dignitarissen om een bankrekening te open. Het probleem is dat niet overal bankinstellingen zijn, waardoor mensen per kas moeten worden uitbetaald. Daarnaast heeft de leiding van drie stammen aangegeven dat ze eerst toestemming moeten geven voordat de uitbetaling gedaan kan worden. Het komt ook voor dat mensen geld ontvangen, maar het werk niet doen of niet eens in het dorp verblijven. Ongeveer 30%, oftewel 547 dignitarissen, moet per kas worden uitbetaald.De minister legt uit dat het geen kwestie is van 'geen geld'. De bedragen worden maandelijks overgemaakt op de rekening van het ministerie. Het gaat om een technisch probleem. Ook het bestand moest worden opgeschoond. Vanaf juli vorig jaar tot nu, zijn er geen betaling via de kas verricht. Nu alles rond is, zullen de mensen binnenkort worden uitbetaald.