Minister Ronni Benschop van Defensie. (Foto: Raoul Lith)





Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) had gevraagd naar de invulling van de functie van bevelhebber van het Nationaal Leger. Al twee jaren is er geen legerleider. Hierop zei de minister dat de leiding van het leger dusdanig is samengesteld dat bij ontstentenis van de bevelhebber wordt voorzien in de vervanging. Bij de begrotingsbehandeling van 2016 was deze vraag ook gesteld door Assembleelid Carl Breeveld. Toen had hij hetzelfde antwoord gegeven. Er is rek voor de benoeming van een nieuwe bevelhebber. "Bovendien zijn er vier sterke ogen van twee gewezen bevelhebbers die de zaak in de gaten houden", zei Benschop. Het leger wordt geleid en binnen niet al te lange tijd komt er een nieuwe bevelhebber.Het Assembleelid Dew Sharman had aangekaart tijdens het 'vragenuurtje' dat geld in gehouden wordt van militairen en burgerpersoneel dat geld van hen ingehouden wordt. "Wie niet werkt, gaat gecorrigeerd worden. Wie laat verschijnt, gaat ook gecorrigeerd worden. We blijven binnen de wet en wij trekken in."Op de vraag van het Assembleelid Stephen Tsang over het geven van de Militaire Politie opsporingsbevoegdheid, gaf de minister aan dat dit binnenkort rond komt."De vorige wilde niet, maar de huidige Juspol minister heeft het al in concept. Wij zijn on speaking terms en het gebeurt zo meteen."Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) wilde weten wat de status is van de cassavefabriek. Hij vroeg of het naar een particulier gaat. Hierover zei Benschop: "Cassavefabriek komt onder beheer van het Nationaal Leger. Watch our steps".