Minister Eugene van der San in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat oppositieleden bezig waren met uitlokking, maar dat de uitspraak van de minister niet geaccepteerd kan worden. Hij vroeg Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die de uitspraak niet goed gehoord had, om corrigerend op te treden. Dat deed de voorzitter ook. Toen Van der San de woorden niet gelijk terugnam, schorste Simons de vergadering.Bij de hervatting merkte de minister op dat hij niet terugkomt op zijn schreden, zoals de Assembleevoorzitter het uitdrukte. Hij merkte op dat als hij dingen gezegd heeft die niet passen, deze dan geschrapt kunnen worden. Hij neemt ze terug. VHP-fractieleider, Chan Santokhi, voerde hierna aan dat de minister het aan het parlement overlaat om te beoordelen wat geschrapt moet worden. Hij vroeg zich af of er nog wat overblijft van de toespraak van de minister.Misiekaba zei naar aanleiding van de schorsing dat hij zijn interventie is gestart met het feit dat de oppositie zaken uitlokt. Hij is blij met de coöperatieve houding van de minister om zaken terug te brengen tot normale proporties. Misiekaba wees erop dat te allen tijde respectvol met elkaar omgegaan dient te worden. Marinus Bee (ABOP) herinnerde de minister eraan dat de president bij de installatie opgemerkt had dat Van der San een korte lont heeft, maar hij had beloofd zich correct te gedragen. Melvin Bouva (vice voorzitter) stelde dat de waardigheid van het college bewaakt moet worden. Dit geldt voor ministers en Assembleeleden. Vicepresident Ashwin Adhin pleitte voor een constructief debat.