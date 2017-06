Het is reeds bekend dat vanwege de huidige financiële situatie in het land diverse organisaties en instellingen het moeilijker hebben om de bedrijfsvoering c.q. dienstverlening optimaal te draaien, zegt de directie. Het Diakonessenhuis is daar geen uitzondering op. Ook het ziekenhuis is getroffen door een nijpendere financiële situatie. Desalniettemin voorziet het Diakonessenhuis de gemeenschap nog steeds van kwaliteitsvolle zorg.Vanuit het ministerie van Volksgezondheid is op 31 mei aangegeven dat de koopkrachtversterking door de particuliere werkgever zelf gedragen dient te worden en deze niet ten laste van de overheidsbegroting kan komen. De directie van het Diakonessenhuis ambieert het behoud van de koopkracht en begrijpt dat de bond streeft naar het zetten van flinke stappen in de inkomensontwikkeling van de medewerkers. Die stappen zijn tot nog toe niet realiseerbaar, omdat er financieel geen ruimte is. Stijging van lonen zou het Diakonessenhuis verder in de financiële problemen brengen.De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers van het Diakonessenhuis zijn nog niet gestart. Om afspraken en verplichtingen naar de personeelsleden en leveranciers (tijdig) na te komen is het noodzakelijk dat de verzekeringsmaatschappijen c.q. de overheid het standpunt van de overkoepelende raad, de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), waar het Diakonessenhuis vierkant achterstaat, op korte termijn gaat respecteren, namelijk de achterhaalde tarieven die alle ziekenhuizen nu noodgedwongen hanteren los te laten en te werken met kostendekkende ziekenhuistarieven voor alle type verzekeringssoorten zodat het ziekenhuis zelf haar kosten kan dekken en het gevaar voor instorting van de zorg wordt vermeden. Ook het tijdig uitkeren van gedeclareerde kosten/ nakomen van financiële verplichtingen door overige stakeholders zouden verlichting brengen in de financiële situatie, de planning en uitvoering van het beleid van het Diakonessenhuis.Het Diakonessenhuis blijft zich inzetten om samen met de andere spelers in het zorglandschap, zoals het Staatsziekenfonds en de Survam te komen tot een goede uitwerking. Het Staatsziekenfonds is nu als grootste speler in het zorglandschap. Ook vanuit de NZR worden er reeds diverse gesprekken gevoerd om te komen tot afspraken die beter aansluiten op de financieel- economische realiteit.