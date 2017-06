Beide meisjes moesten naar de dokter, omdat ze een seksueel overdraagbare aandoening (soa) hadden. Toen bleek dat ze misbruikt waren. Zo kwam de verdachte in beeld. De moeder deed aangifte.Advocaat Oscar Koulen voerde aan dat de moeder ook debet is aan het feit. Zij heeft de kinderen bij een tante ondergebracht en heeft haar relatie met de man voortgezet. Volgens de advocaat was het ook de taak van de moeder om erop toe te zien dat alles goed met haar kinderen was.De meisjes liepen vaker met een baddoek rond. Volgens de verdachte kwamen de meisjes zich vaak omkleden in de kamer en kon hij zich niet beheersen. Bruining merkte op dat een stiefvader de kinderen moet beschermen, ook al liepen de meisjes met een baddoek rond. Hij zou ze een veilig gevoel moeten geven. Uit het onderzoek was gebleken dat de meisjes maagd waren voor het geval zich voltrok. De verdachte had een volmondige bekentenis afgelegd.Kantonrechter Siegline Wijnhard voerde aan dat het rapport van de arts uitgewezen heeft dat de meisjes seksueel actief waren. Volgens Wijnhard is het helemaal niet goed gekomen met de meisjes. De moeder heeft hen bij een tante ondergebracht en koos voor de verdachte. De kinderen zijn benadeeld. Ze zijn uit een gezinssituatie onttrokken. Ook noemde ze de verklaring van de man over boze geesten ongeloofwaardig. Op een gegeven moment zei de man dat hij niet wist waar hij mee bezig was. Volgens hem was het een boze geest die hem in de greep had. De rechter benadrukte dat de man wel besefte dat hij verkeerd bezig was, maar dat hij desondanks de handelingen voortzette.De man vertelde dat hij ongeveer twee jaren lang de meisjes seksueel misbruikte. Volgens hem wilden zij zelf ook. De rechter benadrukte dat de stiefvader de rol van opvoeder had en dat hij hen juist moest beschermen. Ook al wilden zij het wel, maar hij moest zich niet overgeven aan het feit. Dit, omdat hij een volwassen man is en kinderen het vaak niet beter weten.Wanita Ramnath