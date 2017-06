De verdachte werkte als slager bij zijn werkgever en woonde ook daar in. Hij zei dat hij niet weet wat met hem op die dag gebeurd was. Officier van justitie, Claudia Bruining, achtte gemeenschap met een kind wettig en overtuigend bewezen. Ze eiste een celstraf van drie en een half jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Volgens de gynaecoloog zijn er kleine scheurtjes waar te nemen, maar de hymen zijn wel in tact. Penetratie met een vinger is ook niet duidelijk en dit sloot de kantonrechter uit. De verklaringen van de arts komen overeen met die van de verdachte.Het meisje had verteld dat de verdachte haar met een snoepje lokte. Daarna trok hij haar ondergoed uit en deed het zijne ook uit. Hij had haar mond dichtgedrukt en zou hij haar bedreigd hebben. Hij probeerde seks met haar te bedrijven. Ook zou hij haar betast hebben. Na het feit zou hij het meisje bedreigd hebben. Volgens de verdachte liet hij het kind los, omdat ze zei dat ze pijn had. De oma van het meisje stuurde een andere werknemer om te kijken waar ze bleef. Ze trof de verdachte halfnaakt op het kind aan.De werkgever en een andere arbeider hadden Yuanwei H. mishandeld. Dat vond hij niet erg. Volgens hem was het zijn verdiende loon. De verdachte beweerde dat hij onder invloed van alcohol was. Advocaat Lesley Roger voerde in zijn pleidooi aan dat de verdachte flink mishandeld was, maar dat hij weigerde een aangifte te doen. Hij vond dat het zijn verdiende loon was. Daarnaast zal hij, wanneer hij op vrije voeten komt, terug naar China moeten. Wijnhard benadrukte dat de man het vertrouwen van zijn werkgever beschaamd heeft en dat kinderen volwassenen mogen vertrouwen. Volwassenen moeten hun verstand gebruiken; ze mogen geen misbruik van kinderen maken.Wanita Ramnath