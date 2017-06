Ministers en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens de schorsing. Zij verstaat zich met minister Eugene van der San. (Foto: Raoul Lith)





De Assembleevoorzitter had de minister reeds op gewezen dat hij niet in moet gaan op opmerkingen die buiten de microfoon gemaakt worden. Zij had niet goed gehoord of Van der San daadwerkelijk 'jo koe' heeft gezegd. In dat geval moet hij het terugnemen.De bewindsman kwam weer aan het woord en zei dat hij net gehoord had van de Assembleevoorzitter dat hij niet in moet gaan op opmerkingen buiten de microfoon. "Ik heb het buiten de microfoon gezegd," stelde Van der San. Simons merkte op dat het wel in de microfoon is gezegd.Van der San was aan het uitleggen dat als hij een weloverwogen advies uitbrengt aan de president over de korpsleiding, dan kan het staatshoofd daar niet om heen, ook al is hij bevoegd gezag. Op basis van het advies van het Mediation Team, andere informatie en zijn deskundigheid zal hij de president adviseren. Gajadien maakte buiten de microfoon een opmerking over de deskundigheid van de minister. Hierop deed Van der San de gewraakte uitspraak.De vergadering is geschorst toen de minister erbij bleef dat ook hij buiten de microfoon 'jo koe' heeft gezegd. Eerder merkte hij op of hij ook een geitendief moet antwoorden.