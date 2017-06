Reshma Mangre-Sewnundun (secretaris) Bond van Leraren en voorzitter Wilgo Valies. (Foto: Raoul Lith)





Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, zei op een persconferentie donderdag dat besloten is na de brief van vicepresident Ashwin Adhin het werk te hervatten per 11 mei. Dit hebben de leerkrachten gedaan meer met het oog op de leerlingen, want zij waren niet helemaal tevreden. Nu het financiële deel van de herwaardering is uitgevoerd, zien leerkrachten dat zij helemaal niet uit de zorgen zijn. Het netto inkomen is voor tachtig procent van de onderwijsgevenden laag uitgevallen, beklemtoonde Valies.De BvL en ALS blijven erbij dat er over het loon overeenstemming moet zijn tussen werkgever en de werknemersorganisaties. Het herwaarderingsresultaat valt tegen en leerkrachten zijn teleurgesteld. Valies vindt dat de belastingwetten aangepast moeten worden. Er worden teveel inhoudingen gepleegd, waardoor het nettobedrag laag uitvalt.In de brief aan de regering zullen de punten nauwkeurig worden uitgewerkt. Hierbij zullen ook tijdslimieten worden gesteld. Valies deelde mee het ongenoegen van de leerkrachten reeds kenbaar te hebben gemaakt aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 8000 tot 9000 leerkrachten zouden niet tevreden zijn volgens Valies. De regering zal terdege rekening moeten houden met de brief van de BvL en ALS, voerde Valies aan.