Betogers dinsdag buiten het hoofdkantoor van Goldman Sachs in New York. (Foto's: Getty Images)





Goldman Sachs heeft felle kritiek gehad op de aankoop van US$ 2,8 miljard aan vergelijkbare obligaties. Oppositieleider en congresvoorzitter Julio Borges heeft Goldman beschuldigd van ‘het steunen en meehelpen van het dictatoriaal regime van het land.” De regering van Venezuela, geleid door president Nicolas Maduro, heeft wanhopig behoefte aan financiële steun. Hij is ook internationaal veroordeeld voor machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen. Zijn tegenstanders zeggen dat de aankoop van de obligaties hem een financiële levensader heeft gegeven.De olieafhankelijke economie van Venezuela is verlamd door de lage olieprijzen. Het land verkeert al vier jaren in recessie en heeft een tekort aan voedsel en medicijnen. De inflatie is geschoten naar ongeveer 800%. Caracas heeft woensdag zijn munteenheid, de bolivar, gedevalueerd met 64% ten opzichte van de dollar. Was een dollar voor de geldontwaarding 721 bolivars waard, nu moet er 2.010 bolivars worden betaald voor 1 Amerikaanse dollar. Op de zwarte markt wordt echter 6.000 bolivars gegeven voor een dollar.In de afgelopen twee maanden zijn er ongeveer 60 doden gevallen onder demonstranten die vervroegde verkiezingen eisen. Ze willen ook dat gevangen activisten worden vrijgelaten en dat er buitenlandse hulp komt. President Maduro blijft erbij dat de protesten een gewelddadige poging tot staatsgreep zijn en benadrukt dat het land het slachtoffer is van een “economische oorlog’ gesteund door Washington.De obligaties die zorgen voor de controverse zijn oorspronkelijk uitgegeven in 2014 door Petroleos de Venezuela (PDVSA), het staatsbedrijf Olie en gasbedrijf. Beide banken hebben de obligaties tegen afslagprijzen gekocht. Congresvoorzitter Borges zegt dat Goldman 31 cent voor de dollar heeft betaald. Reuters meldt dat Nomura voor de aankoop, US$ 30 miljoen heeft betaald.Goldman heeft eerder gezegd dat hij de obligaties niet rechtstreeks heeft gekocht van de Venezolaanse regering, maar op de secundaire markt. Borges reageerde daarop met: “Zo hard als ze misschien proberen, Goldman Sachs…kan geen lippenstift zetten op dit zwijnenakkoord voor Venezuela. Het congres dat door de oppositie wordt gedomineerd, heeft dinsdag gestemd om het Amerikaans Congres te vragen de Goldman-overeenkomst te onderzoeken, dat hij immoreel en ondoorzichtig noemen. Borges heeft ook gezegd dat hij toekomstige democratische regeringen zou adviseren “deze obligaties niet te erkennen of uit te betalen.”