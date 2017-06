Critici van de Venezolaanse regering hebben postgevat voor het hoofdkantoor van de OAS. (Foto: AFP)





Intussen blijven de botsingen in Caracas tussen anti-regeringsdemonstranten en veiligheidstroepen aanhouden. Sinds 1 april zijn minstens 60 personen omgekomen bij protest gerelateerd geweld.Op de vergadering in het hoofdkantoor van de OAS waren vertegenwoordigers van 33 landen uit het westelijk halfrond aanwezig. Venezuela is niet verschenen. Het land had in april aangekondigd dat het zich zou terugtrekken uit het regionaal orgaan, nadat een meerderheid van de leden had gestemd om een vergadering te houden over de crisis in Venezuela.Canada, Mexico, Panama, Peru en de Verenigde Staten hebben een verklaring ingediend waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijke beëindiging van het geweld, tot het vrijlaten van politieke gevangenen en eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat. De verklaring omvat ook een eis dat de Venezolaanse regering plannen voor de oprichting van een nationale vergadering van burgers om de grondwet te herschrijven, in de ijskast zet. De Venezolaanse president, Nicolas Maduro, heeft het plan op 1 mei aangekondigd als een manier om het land samen te brengen. Maar de oppositiepolitici hebben het veroordeeld als fraude en een manier om de regionale verkiezingen verder uit te stellen.De Amerikaanse staatssecretaris voor Politieke Zaken, Thomas Shannon, zegt dat het uiteindelijke doel van de verklaring was om "terug te keren naar volledige eerbiediging van de rechtsstaat, volledig respect voor de vrijheden van politieke uiting en participatie" in Venezuela. Maar de verklaring is er niet in geslaagd om de steun van twee derde van de aanwezige OAS-landen te krijgen, aangezien de Caribische landen die afhankelijk zijn van goedkope olie uit Venezuela hun eigen mildere verklaring hebben voorgesteld.Nicaragua, een krachtige bondgenoot van Venezuela, was helemaal tegen de crisisvergadering, met het argument dat Venezuela het slachtoffer was van een "politieke lynching". Na vijf uren van discussies was er nog steeds geen eenduidigheid. De lidstaten zijn daarop overeengekomen om de vergadering tot later in juni uit te stellen.De Venezolaanse regering heeft de opschorting van de vergadering gevierd als een overwinning tegen "interventie-landen" die proberen te bemoeien in Venezolaanse zaken. Terwijl de besprekingen in Washington aan de gang waren, kwamen duizenden anti-regeringsdemonstraten weer in de straten in Caracas en probeerden ze naar het ministerie van Buitenlandse Zaken te marcheren. Oppositiepolitici hebben gezegd dat minstens 89 mensen gewond zijn geraakt toen de demonstranten slaags raakten met veiligheidstroepen die de weg blokkeerden.