De bewoners van Boskamp bespreken hun noden met de LVV-bewindsman. (Foto's: min. LVV)





Maar naast de misère zijn er positieve ontwikkelingen gaande in het dorp. Er wordt volop gewerkt aan de bouw van een loods voor de aanlandingsplaats van de vissers. Hier kunnen zij hun vangsten verder verwerken voor onder andere de handel. Eerder is ook de ijsfabriek van het Visserij Centrum Boskamp gerenoveerd. Vorig jaar hebben de vissers een nieuwe aanmeersteiger gehad, nadat ze het jarenlang moesten doen bar slechte aanmeerfaciliteiten.Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft dinsdag een oriëntatiebezoek gebracht aan Boskamp. Samen met zijn staf heeft hij een bijeenkomst gehouden met de bewoners om hun noden en grieven aan te horen. Er is afgesproken dat LVV-deskundige Rudie Martodimedjo nauw zal samenwerken met de coöperatie om het visserijgebeuren te Boskamp op te trekken naar internationale standaarden. De LVV-bewindsman zegt dat hij oplossingsgericht zal werken aan de problemen waarmee het visserijcentrum kampt.