Papatam, die momenteel de 4e plaats bezet in deze klasse, is met deze winst de finalist van de Bekercompetitie van de SVB. De ploeg uit Marowijne stond bij rust met 1-0 achter. Met het verlies van WBC, is deze club uit de bekerfinale gewipt. Technisch gezien vallen er dit seizoen geen prijzen meer te winnen voor WBC. Papatam heeft veel karakter getoond tijdens deze wedstrijd. Het spel van WBC werd vrijwel helemaal ontregeld. Met snelle flankaanvallen werd WBC de das omgedaan. Papatam kwam telkens van een achterstand terug in de strijd. Pas diep in de blessuretijd werd de wedstrijd beslecht.Opmerkelijk was dat gelijk na deze strijd, die overigens heel spannend was, de doelman van WBC, Ronnie Aloema, verhaal ging halen bij de supporters van Papatam. Dit terwijl de arbitrale leiding nog van het veld moest en de fair play handdrukken tussen spelers onderling nog gaande was. Ook waren op dat moment de spelers van Papatam het overwinningsfeest aan het vieren samen met enkele supporters die op het veld waren.Aloema ging gelijk van het veld tot voor de tribunes en raakte in een handgemeen met enkele supporters. Door kordaat optreden van een medespeler en van de politie is erger voorkomen. Dit onsportieve gedrag van Aloema werd afgekeurd door de supporters. Ze hopen dat dit geval niet onopgemerkt blijft en kijken uit naar gepaste maatregelen van de SVB.In de eerste ontmoeting van de avond won landskampioen Inter Moengo Tapoe van de huidige koploper in de hoofdklasse Santos. Inter liet duidelijk merken dat ze een maatje te groot is voor Santos. De ploeg uit Nickerie, die een heel goed regulier seizoen kent, werd in deze halve finale Bekerwedstrijd met 6-0 onderuit gehaald. De ruststand in deze ontmoeting was 3-0.De bekerfinale zal op basis van deze twee resultaten gaan tussen Papatam en Inter Moengo Tapoe. De datum voor deze districtsderby is nog niet vast gesteld.