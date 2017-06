Melkproducten zijn vanaf vandaag duurder geworden.





In een bekendmaking zegt directeur Dewkoemar Sitaram van de Melkcentrale dat door de huidige financieel-economische situatie de prijzen van rauwe melk, grondstoffen en transport in de afgelopen periode zijn gestegen. De prijs van rauwe melk zal ook worden aangepast. De Melkcentrale is de enige opkoper en verwerker van rauwe melk.De Melkcentrale stelt dat ze het bedrijf sedert oktober 2016 zonder enige vorm van subsidie van de overheid, draait. De prijsverhoging moet worden doorgevoerd om de productie van hoogstaande producten die voldoen aan alle procesvoorwaarden te kunnen garanderen. De Melkcentrale is sinds november 2016 ISO 22000-2005 gecertificeerd.