Er is een schaarste aan munten. De CBvS heeft munten laten aanmaken.





Op regelmatige basis worden ook bankbiljetten die beschadigd of versleten zijn vervangen. Dat gebeurt op de hele wereld en is een normale zaak. Binnenkort verwacht de CBvS ook bankbiljetten. "Hopelijk wordt dan niet weer beweerd dat er monetair gefinancierd zal worden," verzucht de monetaire autoriteit.Veel handelszaken hebben gesprek aan wisselgeld. Er zijn veel bestellingen van munten, waarvoor met bankbiljetten wordt betaald. Bij verkoop van goederen is er vaak wisselgeld nodig. Er was een schaarste ontstaan. De hoeveelheid munten die nu binnengekomen is, wordt niet helemaal in omloop gebracht. Er wordt ook geld in voorraad gehouden.Gersie is blij dat de koers redelijk stabiel is en dat de inflatie aan het teruglopen is. Het is belangrijk dat de rust behouden blijft omdat "onzin verhalen als monetaire financiering kunnen zorgen voor onrust," legt de bankpresident uit. Hij benadrukt dat de regering de CBvS niet heeft benaderd voor monetaire financiering. "Daar is ook geen behoefte aan," beklemtoont hij.