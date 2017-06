Arsenio S. heeft een jaar celstraf tegen zich horen vellen op de zitting van woensdag. Kantonrechter Danielle Karamatali legde de straf op voor inbraak gepleegd in een woning. De buit heeft hij in zijn eigen voertuig meegenomen.De veroordeelde ontkende het feit gepleegd te hebben. Een getuige had de man op heterdaad betrapt. Hij vertelde de ooggetuige dat hij een rit moest rijden. Daarna rende hij weg.Officier van justitie, Ilse Krenten, achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. De kantonrechter legde de straf conform de eis van het Openbaar Ministerie op. De getuige kent de veroordeelde sedert zijn jeugd. Hij heeft een gedetailleerde beschrijving van hem gegeven aan de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat Arsenio S. het voertuig op afbetaling gekocht had. De veroordeelde verklaarde dat hij niet over een geldig rijbewijs beschikt en dat hij het voertuig aan een zekere Rasta, die hij nauwelijks kende, geleend had. Hij ontving SRD 500 ervoor.De kantonrechter snapte niet hoe de man zijn voertuig had uitgeleend aan iemand die hij nauwelijks kende. Zij achtte het feit wettig en overtuigend bewezen en legde de straf op.